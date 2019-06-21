欣宜拍網劇「打真軍」　仲要鏡頭前喪嘔

由何珮瑜（Jeana）、連詩雅（Shiga）、雨僑（Ava）及陳嘉莉（Kelly）四位性感女神加鄭欣宜（Joyce）主演的網劇《性敢中環》，將播映第二集，新一集講到幾位女主角都愛好杯中物，喜愛夜蒲但又經常醉酒鬧事！其中欣宜更「打真軍」堅飲，平時唔多飲酒的她說：「幾辛苦，要不停咁飲！」其中一幕飾演幼稚園Miss的欣宜更要在成班小朋友面前嘔：「佢哋一cut機就笑我，我好鍾意小朋友，所以要喺佢哋面前咁冇儀態，都有啲唔習慣！」



而Jeana在劇中飾演一個經常發酒癲的角色，其中一幕更醉到爆樽，但她表示自己不敢飲真酒，怕focus不到走位、角度等等：「所以我平時會叫朋友用我電話錄低我飲醉的神情，等自己睇番可以摸索到，用番喺拍戲上面。」



另外，今集講到飾演KOL的雨僑和其經理人的蔡瀚億（BabyJohn）因工作嗌大交，身為美容達人的雨僑被開價20萬影一個咖啡product shot都照推，她說：「其實角色同自己本身都幾似，都係KOL，不過我就冇劇中角色咁固執同自負，客人要咩都會盡量配合。」





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