為宣傳新戲？黃奕重提女兒被黃毅清奪走

內地女星黃奕2011年與內地男黃毅清結婚，2013年誕下囡囡黃芊玲，不過最終二人離婚收場，更不時為爭奪女兒嘅撫養權而隔空對罵。日前黃奕喺網上發長文宣傳其電影外，仲分享當年女兒被奪走以及父親因盲腸癌而做手術一事，直指係人生最黑暗嘅時期！



父親患盲腸癌



黃奕指新戲記錄咗佢生命中嘅一段時光，皆因4年前拍攝呢套戲時，當時戲內嘅劇情、心境、事物同自己嘅處境十分應景。而當時父親亦驗到有盲腸癌要做手術：「他的情況很不好，醫生說腫瘤特別大，預估的就是4期，如果再不做手術的話他的腫瘤可能會破。我知道消息時當場腿就軟了，爸爸有可能跟我相處的日子不多了，他可能就要離開我了。」



精神壓力大 每日失眠



隨後，前夫黃毅清突然將女兒帶走去美國，並喺網上留言︰「再也不讓她見到媽媽了。」雖然黃奕情緒跌入谷底，但因第二日係記者會關係，佢提醒自己︰「女一號，每天都有你的戲，你怎麼辦？」而當時佢要面對工作、家人同傳聞，精神壓力好大以致每日失眠，並要借劇情表達內心嘅恐懼︰「所有的恐懼都抵不過你內心的恐懼。即使那個母親是在她人生中最恐懼的時刻，她也會張開雙手去保護自己的女兒。」唔少網民都指佢係借意宣傳新戲，不過亦有人叫佢繼續加油！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。