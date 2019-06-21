楊采妮與狗對話　任達華體驗失明三分鐘

導演羅永昌與藝人任達華、梁詠琪、羅仲謙及楊采妮到上海出席導盲犬電影《小Q》千人慈善場，任達華戲中與狗狗對戲最多，為了對導盲犬跟視障人士相處的感覺有更深領悟，劇組安排了他和狗狗回家共同生活，他講述拍攝體驗：「開工前三個月，導演安排我蒙住雙眼，限時三分鐘在一間房內找出廿多個不同的物品，因為看不到，讓我充份體現到戲中角色他失去視覺的恐慌……」他還現場和導盲犬指令示範，獲得全場掌聲。



導演指飾演小Q寄養家庭養母的楊采妮，不時會跟狗狗說話，楊采妮說：「我會同狗狗解釋要拍些甚麼，叫牠們要聴指令，表現好一點。」飾演導盲犬訓練員的羅仲謙亦笑言不時要安撫狗仔，希望拍攝順利。



現實是狗奴的梁詠琪雖然戲中與狗狗對手戲不多，但同樣要跟家中狗狗進行心理輔導：「每次開完工，返到屋企牠就不停在我身上嗅、嗅、嗅，因為有其他狗隻的味道，我要跟牠説『沒事啦！這只是工作需要呀！』似搜身後還要落口供一樣！」



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