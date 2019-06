藝人甄子丹彈鋼琴一向有番咁上下,早前他於ig上載一條片,趁放假忙裏偷閒,邊彈邊唱艾頓莊(Elton John)名曲《Your Song》,囡囡負責揸機拍攝,短片Po出後,引來不少網友注意,估唔到連原唱者樂壇大姑媽艾頓莊都有留意到,仲喺個人官方微博留言大讚甄子丹兩父女,一個彈得好、一個拍得好:「Great cover, lovely voice and pinao skills. Your daughter has good video skills too.(絕佳的封面,可愛的聲音和鋼琴技巧,你的女兒也是出色的攝影師)」。



