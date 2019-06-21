9‧13見！BOYZ成功申請紅館開騷

關智斌（Kenny）、張致恒（Steven）去年合體以組合BOYZ舉行演唱會，反應叫好叫座，好多粉絲要求他們開Part 2，東網日前率先爆料，許志安因與黃心穎偷食事件影響，本來今年9月的紅館演唱會宣布取消，英皇早前已經入紙紅館申請攞安仔的檔期，為BOYZ舉行第一個紅館演唱會，今日BOYZ收到消息，成功獲紅館批出9月13日檔期。



BOYZ透過經理人霍汶希(Mani)說：「好開心，啱啱知道攞到期，場數未定，要睇紅館及觀眾反應，我哋出道咗16年，今次係我哋第一個紅館騷。」Mani坦言既開心又頭痕，因為Kenny有兩套電影簽咗約，本來想推一部，但推唔到，所以佢啲期好緊張，但公司答應會預留足夠時間畀他們練歌練舞，佢話：「睇吓佢哋部機器開始壞未，未就練吓前空翻後空翻，佢哋啲師兄師姐謝霆鋒、容祖兒、Twins一定會嚟支持佢哋。」



Kenny近日遠飛巴黎出席時裝周，第一次親身飛到當地參與活動，他表示相當興奮：「其實每次時裝周，我都會上網留意啲潮人嘅打扮，同埋睇吓今期流行啲咩，所以今次可以親身飛到嚟睇騷我真係好開心，成程都好似個Fans咁。」



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