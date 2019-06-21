開騷講上半生！蘇永康畀鍾鎮濤笑佢個樣...

歌手蘇永康（阿公）在紅館舉行一連兩場的《All That Jazz（&Pop）》演唱會頭場，一開始由近百人的中西5樂團演奏一曲，然後一身紫藍色閃閃長褸套裝的阿公升上台，獻唱《浪淘沙》掀起序幕。



唱完後他跟大家打招呼：「今次係第五次個人演唱會，你哋係咪覺得好奇怪，點解頭先第一首係唱樂壇巨人羅文先生嘅作品《浪淘沙》？呢個演唱會係我前半生音樂回顧。」他強調是「前半生」，笑言因為還有下半生，又謂：「1985年我17歲加入樂壇，用咗兩至三年嘅時間拍電視劇，覺得嗰時係好尷尬嘅年齡，喺唱片公司又冇出過歌同碟，淨係唱咗幾句《浪淘沙》，所以第一首歌就揀呢首歌。」



《失眠》30周年



之後他又謂：「《失眠》呢隻唱片喺1989年出，計番已經出咗30年，本身出騷前都有人叫我搞紀念唱片出咗30周年，但我就話咁鬼娘，邊個會記得我呢隻碟89年出，總之首歌係長存喺fans嘅回憶之中，就已經盡咗我做歌手嘅責任。」他又謂入行出唱片後很感謝鍾鎮濤：「因為有次見到佢，佢話『你個樣......你心照啦』，我知啦，當時都係得18、19歲......但佢叫我學下音樂製作，會更清楚音樂路向。」



90年代樂壇潛規則



他又爆90年代樂壇潛規則：「如果喺卡拉OK嗰首歌冇熱播同熱唱就等同失敗，呢時上天就賜咗個天使畀我。」然後身穿黑色低胸連身長裙的彭家麗，就上台與他合唱《從不喜歡孤單一個》。



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