與王敏奕閨蜜逛超市　糖妹師仔精打細算

曾經被封為「宅男女神」的歌手黃山怡（糖妹）及王敏奕（Venus），於2013年因拍攝無綫劇《女人俱樂部》而成為閨蜜，最近忙於拍攝ViuTV新劇《MeToo》的Venus，日前撇下男友曾國祥，與好姊妹糖妹齊齊現身西九商場行街，未幾已有斬獲，沿途兩女邊行邊傾，期間有途人認出不時眼望望，但她們未有理會繼續Girls Talk，然後雙雙步往附近超市買餸。



蕩失路搵人打救



約下午4時，Venus與糖妹進入超市後分頭行事，各自推着購物車穿梭，期間師奶仔上身不停格價。素顏上陣、穿牛仔外套的Venus主要揀選清淡的食物，而一向喜歡食嘢嘅糖妹，就往選購麵包和蔬菜，在揀選即食麵時，她不時拿上手研究食品標籤及價錢牌，研究完一輪，拿起一包豬骨湯拉麵放進購物車內，之後再走到雪櫃前選購芝士，她似乎一時拿不定主意，於是致電友人問意見。



兩女買完餸便相約到收款處會合，一見面又再雞啄唔斷，付款後各自拿着一袋二袋步出，臨走前Venus似乎迷了路，於是走到服務櫃枱向職員詢問，其後齊齊往停車場方向離開。



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