捱足8年逆轉爆紅　辣妹辛芷蕾升呢章子怡2.0

現年33歲的內地女星辛芷蕾在內地劇《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」爆紅，即夥拍台灣型男彭于晏合演林超賢執導的英皇大電影《緊急救援》，又獲邀出席法國康城影展任嘉賓，曾豪言定位是國際巨星的她，經歷8年不得志的低潮，一度想退出娛樂圈，拒絕再玩！



初入行時辛芷蕾機會多多，首個廣告已夥拍巨星梁朝偉，處女電影《長江圖》更出戰柏林影展，她以為可以一躍龍門成為國際巨星，卻未能大紅大紫，更被指有張「高級臉」予人冷酷強勢，直率性格更惹非議。她曾直認很想紅，選擇權就多一點！即引來網民批評。



不甘被罵反擊網民



2017年她參加內地節目《演員的誕生》，和內地女星舒暢飆戲時技驚四座，但最後輸掉，她說：「我不覺得舒暢特別好，我沒有預設過自己會輸！」又惹議論被網民留言咒罵，她卻反擊說：「都沒完了是麼？你再罵一句試試？」不過，她在節目中的超卓演出備受關注，被評為「第二個章子怡」，令她意想不到：「演戲演了8、9年，也不年輕，在《演》之前已經想轉行放棄，後來覺得除了演員還會做甚麼？為了生計，不喜歡的角色也得接。」



「高級臉」成為寵兒



2017年是辛芷蕾星運逆轉的一年，《演》節目以外，還參演劇集《戀愛先生》、《如懿傳》以及電影《綉春刀II：修羅戰場》，均受到注意。而其「高級臉」亦愈看愈順，成為國際品牌寵兒、潮流指標，「八字劉海鎖骨」髮型在網上更成為熱搜。走紅後，她仍保持直話直說的作風，說到「高級臉」時笑言：「是臭的意思嗎？這是遺傳，我媽就長這樣。網友覺得特別兇，只是長得兇。遇到強大的人或父母，我會撒嬌。」其感情生活神秘，早年傳出被金主「照顧」，她只在微博留言一句：「沒金主，謝謝！」



她唯一的底線是家人，提起父親等於觸及其「死穴」，因未入行前為了癱瘓在床的父親而輟學打工養家，惟拍攝《長江圖》時父親去世，看不到她名成利就，是她最大的遺憾！



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