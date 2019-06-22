激罕低胸　蘇永康開騷唔敢正視彭家麗

歌手蘇永康（阿公）於紅館舉行《蘇永康ALL THAT JAZZ & POP LIVE 2019》頭場騷，與「天使」彭家麗唱畢後，阿公多謝對方於1994年邀請他破格合作，因為二人當時屬不同唱片公司：「首歌冇喺任何電台上榜，但依家一直都有人喺卡拉OK唱。」彭家麗亦謂受歌曲帶挈贏取第一個歌曲獎。然後阿公笑問：「你依家都經常唱？但你下次唔好再搵主席唱啦，搵第二個啦！」令全場爆笑！彭家麗反駁：「你都搵第2個唱啦！」阿公說：「咁當時吳雨霏係公司新人，要提攜吓啲小朋友。不過今晚我唔咁正視佢（彭家麗），識咗佢20幾年，都未見過佢着咁低胸！」最後便送走彭家麗，再唱出《有人喜歡藍》。



期後阿公又分享故事，講到《有》一出後，開始覺得自己的音樂事業有起色。於90年代有幸參與一部電視劇《壹號皇庭》的演出：「有資料話當時10個考生考入香港大學，有8個都讀法律！」又自嘲當時未夠該劇的一線演員歐陽震華、陶大宇、林保怡及吳啟華般有魅力，自己只是「掹車邊」，然後便唱出劇集插曲《燈火欄柵處》，勾起全場回憶。



間場時間，除下紫藍色長Bling Bling褸的阿公，大露深V同色系緊身衫，讓全場Fans檢視收身成果！由DJ King、數名中樂樂手演奏下演唱出《關不掉的收音機》、新歌《All That Jazz》等，期間阿公更High爆同DJ齊齊捽碟帶動氣氛！



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