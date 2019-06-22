搵胡定欣做嘉賓戰戰兢兢？蘇永康：我怕…

歌手蘇永康（阿公）假紅館舉行頭場《蘇永康ALL THAT JAZZ & POP LIVE 2019》，到個唱中段，螢光幕播出多張阿公小時候的照片，亦有仔仔Jazz及老婆的家庭照，甚為溫馨！然後換上深V黑色Bling Bling西裝褸的阿公再次於台中升起，演唱《男人不該讓女人流淚》。



吳國敬送歌走出低谷



唱完後，阿公繼續做「講故佬」，提到自己一早想進入台灣樂壇市場：「覺得容量大啲，見草蜢一入台灣就橫掃成個亞洲，恨到不得了！但想要機會都要上天肯畀先得。」話口未完，阿公表示於同年5月被台灣歌手范曉萱當時的經理人賞識，成功簽下合約，跟多位不同監製合作擴闊視野，又特別多謝一位恩人：「幫我過檔去Paco（黃柏高）旗下，唱片銷量由2萬升至8萬5千張，開始咗台灣市場以為一片光明，但1997年金融風暴，令銷量再次跌至2萬，之後再受翻版碟問題衝擊，喺呢個時候吳國敬送咗呢首歌畀我。」說畢便唱出經典Hit歌《越吻越傷心》。



戰戰兢兢搵胡定欣做嘉賓



之後迎來第二位嘉賓胡定欣，二人合唱《來夜方長》，阿公感謝對方答應前來嘉賓，送上抱抱「回禮」，又笑謂：「當初搵你都戰戰兢兢，唔知你敢唔敢玩，但就係你敢玩先有今日嘅成績，希望你除咗喺影視上發光發熱之外，喺音樂上都有成績！」胡定欣連番多謝阿公後便落台。



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