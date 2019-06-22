東方日報C1：菊梓喬自創台風尖東Busking伴舞

「最受歡迎女歌星」菊梓喬（Hana）全憑毅力攀上「一姐」之位，奮鬥故事感動不少粉絲，其中Kuma想學唱歌，奈何經濟能力不允許，Hana即變身星級導師，走入K房為對方進行大改造，更拉隊殺入尖東實測，激發原本唱到走音的女粉絲充滿自信，大膽到在人前Busking。



Hana走過不少艱辛，多年來堅持追夢，終於唱出星途，令人感到當歌手不是夢，她的成功例子亦成為其Fans追夢人辦，忠粉Kuma同樣自小愛唱歌，今集《我和星星有個約會》中，希望得到偶像傳授唱歌秘技，讓她的人生更充實和有意義。



Hana找來另外三位Fans阿偉、Tiffany和Nico來到K房，陪Kuma一起接受地獄式訓練，當她現身時四人立即興奮尖叫，為能了解各人唱功，她即場測試他們的歌唱實力，見到Kuma未唱已「硬晒軚」，Hana即「Miss Kuk」上身，教他們減壓「甩手操」，又叫大家深呼吸放鬆，並將自己的經驗擺上枱說：「其實我每次表演前都會緊張，全靠郁身郁勢當做熱身。」幾位Fans立即鬆一口氣。



不過，Hana覺得在K房唱歌冇難度，即興要求他們街落實測，她說：「我哋去街頭Busking，睇吓邊個最有膽量，邊個最無畏懼就係終極勝出者！」一行人跳出K房走到尖東街頭表演，Hana說：「呢度夠多人喇，就喺度測試你哋膽量，同埋啱啱我教嘅嘢，睇你哋可唔可以大展所長啦！」果然經Hana親自指導後，Fans面對陌生人唱歌明顯冇膽怯，Hana要Nico騷台風，並教他一招：「殺死個鏡頭！」他即聽話「劈」住唱，認真搞笑，而Hana亦一改平日斯文作風，全程不介意負責伴舞，又整古做怪搞氣氛。



進步神速有獎勵



最後輪到「騰雞Kuma」壓軸出場，雖然一開口就走音，還以為她玩緊「超級無敵估歌仔」，不過勝在愈唱愈勇，當正街頭是紅館舞台，表現大膽，連Hana都忍不住讚：「嘩！真係進步好神速，頭先教嘅完全見到晒喺Kuma身上，所以，今次嘅優勝者係Kuma。」談到今次「約會」，Hana開心地說：「有機會同粉絲互動，發覺佢哋好肯去學、好肯嘗試，年輕人有一顆咁樣嘅心，佢哋咩都會試，唔怕失敗，好叻！」



場地：尖東港晶Neway



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