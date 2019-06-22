同張倫碩又鬧交　鍾麗緹踎街爆喊：我很累

藝人鍾麗緹同細12年嘅張倫碩結婚後人前表現非常恩愛，不過早前佢哋參加一個內地綜藝節目時，一開始就鬧交，好彩之後張倫碩都氹得番老婆，正當以為佢哋可以和好如初時，呢日佢哋又鬧交，鍾麗緹仲激動到踎喺街頭到喊，加上當時落緊雨真係睇見都心酸！



話說佢哋去咗西班牙，喺行街購物嘅時候，鍾麗緹不停問老公意見，但係每次張倫碩畀完意見，鍾麗緹都會反駁，玩得幾次搞到張倫碩勁冇癮，最後決定採取唔出聲嘅方法，當鍾麗緹察覺有異後認真同老公溝通，張倫碩無奈話：「我說甚麼都會被反駁，那我還不如不說。」雖然講到咁白，但係鍾麗緹都好似唔明仲話：「但是你不說話。」



溝通咗一段時都冇結果，最後鍾麗緹無力地踎低爆喊，勁唔滿意老公敷衍嘅態度，張倫碩終於忍唔住大吼：「你這樣子我真的很累。」鍾麗緹不禁示弱反怒吼反擊：「我也很累你知道嗎？」好彩經過其他人嘅勸導之後，張倫碩知道自己嘅不足後肯低頭認錯，佢哋先至可以和好。

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