諗定靈堂播乜歌　蘇永康翻生靠阿媽一句話

《蘇永康ALL THAT JAZZ & POP LIVE 2019》舉行頭場，去到尾聲階段，蘇永康（阿公）坦言當年推出《老死》後，自覺於香港及台灣冇發展空間，便去到內地拍攝了一部130集的電視劇，直到2007年終於有翻生機會：「台灣有一位楊先生，依家同佢失聯，打嚟話想同我喺台北開演唱會，當時我拖住個問號返屋企，同媽咪講完，佢就講咗句『喺邊度跌低，就喺邊度企番起身』！」這番話獲全場Fans拍手叫好，阿公繼續說：「開咗兩場騷都爆晒，之後雷頌德就提議即刻出歌，就出咗《黑色禮服》同《紅顏知己》，《紅》就係要送畀當時未求婚嘅太太。」至於《黑》，他自爆已落平安紙講明若離世後，這首歌是指定於靈堂播放。



促成今次演唱會關阿仔事？



去到Encore環節，換上另一件黑色Bling Bling西裝褸的阿公再次出場，笑言去年重新撻着對音樂的熱誠，勇於作多方面嘗試：「唔知係咪關我個仔事，但我都50歲人，行咗生命嘅一半，再留喺Safety Zone都唔太對，所以我開始規劃工作，唔想開一般嘅演唱會，就加入中樂結合音樂，可能會更加難做，但我係有責任帶唔同嘅音樂視野畀大家，多謝大家同我一齊癲！同汪明荃做節目都係新嘗試。」



開過次紅館騷



阿公又講到有好多歌手於紅館開騷都忘記多謝一個單位：「就係紅磡體育館，好多歌手話攞唔到期，但除咗我有5次個人演唱會，計埋2次Big Four同男人幫，都開咗8次騷，每次入紙都冇彈鐘，我唔明佢點運作，但佢哋好好，唔知下次幾時再開，希望再入紙都咁順利！」最後唱出《那誰》為首場演唱會畫上完美句號。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。