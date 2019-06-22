有強大後盾？姜丹尼爾完成新碟封面拍攝

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾於3月初爆出與所屬的LM事務所合約糾紛，並向法院提出LM違反合約及要求終止合約效力，法院判姜丹尼爾勝訴，LM不可干涉姜丹尼爾的合約交涉及演藝活動，其後姜丹尼爾宣布設立個人事務所KONNECT，並正着手準備個人專輯。



而昨日有消息指，姜丹尼爾已於前日完成新碟封套拍攝，唱片已進入最後製作階段，而今次專輯請來著名製作團隊Devine Channel參與，Devine Channel曾與防彈少年團及EXO等頂級男團合作，而姜丹尼爾在參加《Produce 101》第二季時，就曾與Devine Channel合作《Knock》一曲，所以不少粉絲都很期待他們會為姜丹尼爾創作怎樣的歌曲。而KONNECT方面就保持神秘，指關於新碟概念方面的事，還未有定案，希望大家等待官方消息。



另外，KONNECT本月11日透過求職網站刊登招聘廣告，截至6月20日，應徵人數已多達7,747人，當中女性申請者佔80%，因職位只有數十個，所以競爭率高達200至300比1，相當激烈！



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