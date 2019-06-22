撼贏日本草食男　三上悠亞冧讚港男期待見面

日本AV女優三上悠亞去年3月同櫻萌子、松田美子組成女團Honey Popcorn，出道不足一年，因為松田美子離隊要重組，最近加入三位新成員泉沙羅、官瀨菜湖和田島瑠夏重新出發，並定7月27日在西港城舉行粉絲見面會。新生Honey Popcorn更接受東網訪問，率先同港迷交流。



Honey Popcorn向來標榜K-POP風格，幾位成員大讚K-POP的演出、舞蹈、服裝、化妝都有型有格好可愛。三上仲激讚K-POP質素高MV悅目，最喜歡K-POP的世界感，初期鍾意少女時代，最近鍾意Apink，其代表作《Mr. Chu》好欣賞。對於3人組變成5人組，三上認為可以發揮更多不同力量，一定比以前更加好，但3改5，舞蹈編排就困難好多。



甚得男Fans歡心的三上悠亞，對香港男士亦有讚冇彈，她說：「香港男士乜都Lady First，給人Gentleman感覺。相反日本男士近年流行唔多主動嘅草食男，但女士始終喜愛男士主動追求，所以對港男好期待。」以身材火辣見稱的她，對自己身體那個部位最滿意，她自信說：「全身都好滿意！」對於加入AV界之後有甚麽轉變，三上坦言：「如果冇加入AV行列，可能已退出藝能界。加入之後周圍環境變化好大，但自己冇特別轉變，只係更加努力變得更好。」



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