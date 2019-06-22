志玲姐姐結婚了！邊位盛女仲未嫁？

曾被譽為「台灣四大黃金盛女」的徐若瑄、林心如、舒淇和林志玲，最終連最耐力的林志玲，近日也結婚嫁人，四大靚女全數出嫁，從此成為歷史，不過舊四大卸任，隨即有八大接力，分別是台灣代表張惠妹、陳喬恩、蕭亞軒和蔡依林；香港代表則有宣萱、佘詩曼、劉心悠和容祖兒！



張惠妹

年收入達3.4億台幣、現年46歲的台灣天后張惠妹，與小6歲的調酒師男友Sam交往達8年，姊弟戀感情穩定，張惠妹曾言「感覺到了就結」，不過一直未傳出喜訊。



陳喬恩

陳喬恩年屆40，當家花旦之位，穩如泰山，在台灣大陸發展如意，年收入一度衝上4億台幣，曾經拍過多次拖，最為人所知是與霍建華有過一段情，惟每段情都因種種原因而未能開花結果，而曾經傳過緋聞的均屬型男級，包括明道、古天樂、藍正龍和阮經天等，現時單身陳喬恩，直言不會為結婚而結婚，但仍相信緣份，相信一見鍾情。



蕭亞軒

現年39歲的歌手蕭亞軒，出道便爆紅，事業如意，桃花勁旺，有傳先後共有過17任男友，每任男友均顏值高，包括有藝人祝釩剛、王陽明和香港模特兒白梓軒等，不過她亦受過感情背叛，有戀情坎坷時，早年更曾因身體狀況而神隱多時。



蔡依林

台灣四大盛女之中，現年38歲的蔡依林屬最年輕一位，年收入曾達2.3億台幣的Jolin，獲萬千粉絲愛戴，但感情上，自從與前男友錦榮分手後，再未傳出新戀情，真命天子位置仍然懸空。



宣萱

現年48歲的視后宣萱，演技精湛，演繹感情戲，尤其細膩，但現實中，感情一直無着落，她覺得自己一個人好開心，曾說過不講感情，直至結婚時才會公開。



佘詩曼

剛踏入44歲的佘詩曼，是1997年港姐季軍，亦是視后級，美貌與智慧兼演技並重，有樣有身材，有過多段緋聞，不過她自爆曾為工作而放棄感情，亦錯過不少機會。



劉心悠

現年38歲的劉心悠，台灣出生，早年在香港出道，是宅男心目中的女神，被譽為心悠BB的她，入行以來，甚至連傳緋聞的對像也沒有，她受訪時亦曾講過自己是感情上有潔癖，「不OK，便不會讓感情開始。」既不相信愛情，戀愛亦不令她有安全感。



容祖兒

6月剛滿39歲的容祖兒，貴為天后級，入行廿年，最為人熟悉的是她與師兄劉浩龍的「龍兒戀」，惜因為「女尊男卑」一直不被看好，至去年底五年情終告斷纜。