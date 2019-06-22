重提被汪明荃刺傷！黃淑儀：佢冇問候過我

演過無數媽咪角色、廚藝一流、現年71歲的藝人黃淑儀早前到電台接受梁泰來訪問，提到除了2012年熱爆的《巴不得媽媽》外，黃淑儀先後跟汪明荃多次合作，76年一齣《書劍恩仇錄》，汪明荃飾霍青桐、李司棋演鴛鴦刀駱冰、黃淑儀就演李沅芷，三大姐級同劇就曾經爆出過不少爭戲爭排位的傳聞。當年，有指汪明荃拍《書劍》刺傷黃淑儀眼眉導致不和，在節目中，黃淑儀指當年純屬意外，但亦揭對方當年「一句都冇問候過！」究竟當年她可有介意，於《倚天屠龍記》或《書劍》中，她要演配角，戲份比汪明荃少？



戀愛大過天



黃淑儀曾有兩段婚姻，她為前夫劉芳剛同現任丈夫徐景清醫生合共生了四名子女，她在節目中坦承自己年輕時反叛兼戀愛大過天，19歲未爆紅已經不理父母反對，下嫁資深導演兼TVB藝員訓練班導師、年紀比她大二十一年的劉芳剛。在77至78年，她突然消失於香港娛樂圈大半年，而85年更決定移民加拿大，黃淑儀坦言這些決定，跟她的感情經歷有關！



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