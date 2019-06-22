首次見羅霖　倪晨曦零壓力：向佢學習

藝人倪晨曦與羅霖出席開幕活動，講到同場有「美魔女」羅霖會唔會覺得有壓力？她說：「點解會有？（佢係美魔女！）我一陣要同佢好好學習，今次係第一次見佢，之前有見過相，覺得佢keep得好好，好年青。（你點Keep Fit？）都係做運動，但做運動之餘都要通淋巴，就好似我哋做瑜伽都要拉筋一樣。」



倪晨曦之前講到婚宴場地仲未有定案，問到依家進度點？她說：「仲未confirm，都唔知會唔會搞搞吓結唔到婚，講笑啫！都會順利，其實我已經有目標，但工作人員覆得好慢。（轉場地？）其實我已經轉咗兩次，再轉唔知幾時先得。」佢又透露嚟緊會有電影拍攝：「好耐都無拍過電影，今次做一個知性美女，拍幾日咁。（唔接長工作？）睇吓角色需要，因為要保養身體，朋友都有睇中醫調理，尤其是我哋做藝人，要keep住最佳狀態，好似過咗30歲就要戒凍嘢飲、戒蒲咁。」



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