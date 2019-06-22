唔同溫碧霞寫真比較！羅霖：我嗰本係美容書

藝人羅霖以一身低胸紅色連身裙出席活動，講到嚟緊佢出寫真，佢澄清其實呢本係美容書，但透露有少少阻滯：「出版商當初承諾我會喺內地出版，但依家未必做到，我希望佢可以履行當初承諾。呢本書由頭到尾，由資金同資料搜集等，都係我做。尋日我有睇過本書，見到好多嘢都出錯，好似我影咗一千張相，已經揀剩百幾張，有啲相都放唔落，同埋我又有教人化妝扮靚，但點知佢又將化妝品嘅產品相擺咗成頁，我覺得有啲喧賓奪主。（同出版商第一次合作？）係呀，因為呢間出版商都大間有信譽，其實都有幾間搵我，但最後我都揀咗呢間，但香港出書係冇問題。」講到另一位美魔女溫碧霞都出寫真，她說：「我知傳媒都會將我同佢比較，但佢係寫真，我係教人化妝同食療，大家唔同。」



祝前夫幸福



佢透露近日家傭放假，所以呢排要做家務：「要煮飯同拖地，尋日我抱隻狗唔小心跌親，PatPat位附近瘀晒，今日着高踭鞋都有少少痛，原來工人姐姐係咁緊要。之前同細仔去咗旅行，洗衫都洗到凌晨五點。」講到有指其前夫劉坤銘同女朋友打邊爐傾裝修，對此羅霖表示：「祝佢幸福。」