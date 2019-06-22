因為呢樣嘢！朱敏瀚慘被余思霆嫌棄

「情侶檔」余思霆與朱敏瀚出席無綫劇集《好日子》宣傳，被問到拍住拖工作是否很開心？思霆即表現緊張，僅表示宣傳的確開心，但隻字未有提到男友。不過見到女友如此表現，敏瀚即出手相助接住講，透露劇集已完成一年半，如今能再與劇中演員聚首很高興，對於被指是定情劇，他笑說：「其實係呢套劇認識，未咁快開始拍拖。（思霆喺你面前咁斯文，平時都係咁？）都斯文嘅。」被男友公開讚美，思霆也忍不住冧爆回應句「多謝！」



以雙語拍拖



問到思霆為何尷尬？她說：「因為第一次咁樣一齊做訪問，感覺好奇怪，又驚講錯說話，因為廣東話唔夠好。」敏瀚就表示平日與女友會以國語及廣東語雙語交談：「思霆廣東話未必好好，我國語又唔好，咁就互相幫助一齊學習。（思霆係咪乖學生？）都幾乖，好上進，依家佢拍劇，睇劇本時都會教佢。」問到思霆可認為男友國語有進步？她自言平日心急便會講國語，男友聽不明白時也會問發問，不過敏瀚即爆曾被對方嫌棄：「佢話唔好同人講，女朋友係講國語。」



唔阻拍親熱戲



談到二人於劇中沒有感情線，反而思霆與翟威廉演一對，還有錫面戲份，問到敏瀚會否阻止女友演親熱戲？他笑說：「唔會，因為我都會有咁嘅情況嘛！其實我哋都唔介意再合作。」



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