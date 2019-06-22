同MMA冠軍對打　張晉冇得墊嘢要硬食

藝人張晉及導演陳果到銅鑼灣為新片《九龍不敗》謝票，張晉透露兩位女兒早前一同發燒，之後證實是患手足口病，自己及太太蔡少芬（Ada）要捱夜照顧兩女：「兩個女輪住發燒，我哋成晚走嚟走去度體溫，冇瞓過，但知道咩事都好啲，係難受，但唔係太緊張，好在我同Ada都冇受傳染，因為我哋有時都會一齊瞓，不過Ada其實前幾日都有去首映，但唔舒服冇同大家打招呼，可能太攰！依家兩個女好番喇！我自己都擔心呢排咁多宣傳，狀態唔好，唔記得要講啲乜，但都叫頂得住。」



他透露今次是第一次跟陳果合作，亦是第一次跟全球MMA實戰冠軍對打，難度甚高：「好似打咗幾日比賽咁，由室內打到室外，到最後我哋都冇着衫打，冇得墊嘢要硬食，武指都戥我慘。」他表示今日會謝票多場，暫時觀眾反應不錯，自己會謙虛接受不同評語：「呢個係進步必經之路，好似咩商戶都要聽消費者嘅感覺。」



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