被半裸男強吻！任賢齊獲驚喜慶生嚇到O嘴

歌手任賢齊（小齊）展開《齊跡2019 世界巡迴演唱會》，在天津第二站時適逢6月23日就是他53歲生日，所以工作人員、樂手及製作人團隊近日都忙於為他精心準備驚喜慶生，令他開心之餘，但又擔心被玩。而正日生日時，小齊將在哈爾濱為李宗盛演唱會任嘉賓，未能如往年一樣和家人共度。



小齊當日飛抵天津時，甫落機就有逾百歌迷接機向他大唱生日歌及送禮物，嚇他一跳，連過海關也有關員跟他說生日快樂，令小齊十分驚訝：「沒想到這麼多人在機場等我，工作人員說因為人太多，整個機場外面都知道我到了，怕我在裏面已經被人認出來走不出來，沒地方躲只把我塞了進洗手間等候。所以我一直都叫歌迷不要來接機，一來浪費他們時間，二來人多阻着別人機場正常運作就不好。」



第二天去綵排之前，工作人員就開始為他安排接二連三的生日驚喜，請他的近身保鏢小民脫光衣服躲在堆滿千多個氣球的房間中，帶着大家送他的生日禮物「小結他」等待整蠱他。最初工作人員騙他要過房做訪問時，雖然他也覺得有異樣，當一打開房門就見滿房塞滿七彩氣球時，也驚訝得O嘴，第一時間叫了聲「嘩」，之後工作人員要求他拮爆波找禮物，他就一額汗問：「我的媽呀，這麼多怎樣找？」在專心找禮物時，氣球堆中就突然跳出一個半裸男，嚇得他哭笑不得，差點站不穩，大聲笑罵：「為甚麼不是送我比堅尼女郎？」



收到結他做生日禮物後，還抽到要「給人強吻」，以及「送給員工公司大旅遊」等獎品。小齊無奈笑道：「都是整我啦，過千個氣球，裏面有寫祝我生快樂體健康，幸福快樂等等，也有寫因為愛我，所以送我十年不收OT加班費，我從來不叫員工加班啦，平日我最常跟員工說就是他們休息，不停刺破一千多個氣球，解釋是給他減壓，果然很治癒。」



小齊之後綵排演唱會，再又被樂手及製作人玩，大家叫他看最新的VCR畫面，原來是一早錄好的生日祝福，令他感動到眼濕濕收蛋糕，但又笑說：「蛋糕上用不用插這麼多蠟燭？唉......我又老一年了，哈哈。」小齊指其生日願望是世界上每個人也身體健康，繼而就是演唱會順利成功。而因工作忙關係，他表示相信要到暑期時才可跟家人旅遊補祝生日。



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