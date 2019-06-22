張名雅卸貨半年自爆又多咗仔

藝人張名雅、張文慈、林秀怡、李日朗、陳靜堯等現身大埔超級城出席慈善活動，眾人落力賣福袋，其中身穿碎花Tube Dress大騷長腿的名雅，表示私下經常做慈善義工活動，剛生完細仔約半年的她更自爆多一個仔：「係助養小朋友，不時都會收到佢啲卡，都有同大仔講，教識佢要分享，雖然佢得2歲，但都開始明白，想佢由細接觸，下次再有福袋義賣都想佢一齊嚟。（唔介意畀囝囝出鏡？）冇所謂，想佢多啲嘗試，都有啲親子廣告傾緊，其實仔仔之前喺TVB劇、綜藝節目都有亮過相。」



她早前透露跟TVB續約，她再預告好消息：「9、10月可能會開劇。（唔怕一入劇組會少咗同囝囝相處時間？）都會掛住，但做嘢行先，小朋友方面好好彩有家傭、媽媽、奶奶幫手湊，所以都好放心工作。（細仔斷咗人奶？）斷咗啦，佢冇哥哥食咁耐，依家都配合奶粉，始終都係第二個小朋友，會冇咁緊張。」



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