怕小鮮肉冇耐性　張曦愛前輩夠經驗

「宅男女神」張曦雯（Kelly）在無綫新劇《白色強人》中飾演腦神經外科醫生，暗戀師父郭晉安。當中有不少見血的手術場面，不過Kelly就無有怕，還非常享受：「因為我打開喪屍遊戲，又鍾意睇恐怖片，所以對血冇乜感覺，反而覺得啲道具做到好逼真，我係咁攞把手術刀係咁插。」提到她在戲中的另一半都是熟男，問到會否想跟小鮮肉合作？Kelly笑言：「其實同資力深嘅前輩合作仲好，佢哋好有經驗，我會安心啲。（唔想拍小鮮肉？）可能佢哋會冇咁多耐性，經驗淺嘅連自己都搞唔掂，點幫到我。」Kelly透露郭晉安經常提點她要保持呼吸，放鬆心情才能把戲演好。



裸露要睇劇本



Kelly有感自己並非科班出身，每次演出都會信心缺缺，故她決定七月前往美國洛杉磯修讀演藝課程一個月：「我覺得自己有料啲，就會冇咁緊張，讀咗會令我舒服同安心。拍《跳躍生命線》嘅時候有啲迷茫，好在有前輩喺身邊教，但唔係成日都有人教。」問到會否在當地趁機試鏡？她說：「去荷里活發展係我嘅夢想，但我唔夠叻，之後再諗，不過我之前拍劇要講英文，導演話覺得我講英文對白演得特別好。（如果尺度大膽，要裸露你接唔接受？）睇吓有冇原因去做，如果係好難得嘅劇本都OK。」



唔同圈外人拍拖



講到感情生活，Kelly自言除非到談婚論嫁階段，否則都不會公開另一半：「我唔會揀圈中人做另一半，咁耐都未試過，而且都唔係好吸引我，所以如果對方唔係圈中人，我唔想講咁多，唔想佢承受壓力。」





場地：1963木十豆寸

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