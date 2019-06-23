東方日報C1：陳庭欣洗底下廚箍實億萬男友

「蜜桃胸」港姐冠軍陳庭欣（Toby）去年撻着過億身家男友Benny後，不時陪男友周遊列國放閃，好快「有嫁期」等上岸。前日她趁着不用開工，人肉速遞箍到實，身為「地獄廚神」的她，轉性與男友拍拖買餸，然後齊齊返回半億豪宅歎靚扒。



現年31歲的《東張西望》主持陳庭欣，擁有33.5C驕人身段，自2010當選港姐後，一直不愁追求者，男友更一個比一個富貴，跟有米律師唐偉倫分手後，即火速搭上身家豐厚的美容業老闆楊振源（Benny），二人愈愛愈高調，不時在微博上載到不同國家旅遊的相片，完全不介意被指「預支蜜月」。而Toby亦早已融入男方生活圈，經常陪伴男友巡視業務，又出席家庭聚會，難怪不時傳出好事近，對於Benny結過婚兼育有兩子，Toby已明言不介意做繼母。



行超市發辦買食材



等做少奶奶的Toby亦不容鬆懈，平日不用開工當然要黐實男友，前日下午6時許，戴白色Cap帽、穿短裙晒長腿的她與街坊裝、踢拖打扮的男友，出奇地拍拖行西九商場內的超市買食材，本身是「地獄廚神」的Toby一改作風，親自下廚餵飽男友，全程「發辦」買餸煮愛心晚餐，Benny則在旁負責推購物車，跟實女友。



識歎識食識「走塑」



只見兩人先往揀選蔬菜與調味料做沙律，之後往挑日式魚生，期間二人有商有量，買完魚生，Toby在凍肉櫃前以一副專家姿態挑選牛扒，還着店員拿給她看，拎上手仔細研究，據知，單是兩塊牛扒已價值逾千，是極品高級靚扒，果然識歎識食！



買齊食材後，他們為免人多排隊等候需時，便用自助收款機付款，離開時更環保地「走塑」棄用膠袋，各自徒手捧着大堆戰利品，直接返回男方在商場樓上的半億豪宅，溫馨炮製愛心牛扒！看來Toby甘願為男友「洗底」，連烹飪技巧都在短時間內大躍進，難怪Benny錫到燶。



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