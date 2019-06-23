同港星好有緣　王竣民最想同佢合作

曾和香港不少紅星如周星馳、關之琳、鍾漢良、孫耀威合作過的台灣資深藝人王竣民睇中香港演藝界圈無限潛力，有意來港投身演藝圈發展，早前在台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》中，飾演男主角劉以豪父親角色的王竣民表示很喜歡香港的藝人：「在香港藝人中，我最欣賞周星馳，可惜現時他很少幕前演出，所以我希望可以同任賢齊再合作，當年我們在台灣服兵役時，大家是談得來的兄弟，只是之後各有各忙，我們才少聯絡。」



年輕時擔任舞蹈員的王竣民，經常和往台灣發展的郭富城、張學友、杜德偉等港星合作，他還記得：「雖然當時我只是一個小舞蹈員，他們在台灣很紅，但一點大明星架子也沒有，每次見面都會親切打招呼，叫我加油，跟孫耀威最有緣，他來台灣演出時，差不多每次也請我為他伴舞。」王竣民又表示因珍惜和港星的緣分，故跟他們的合照一直保留至今，還大讚孫耀威、任賢齊如食了「防腐劑」，二十多年來樣子沒有變。



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