撐TVB抽安心偷食水　蘇永康教許志安面對

歌手蘇永康在紅館舉行一連兩場演唱會，尾場獲謝霆鋒、張衞健、關之琳、徐濠縈、蘇志威、劉浩龍、湯寶如、汪詩詩、鄧萃雯、陳倩揚、Eric Kowk夫婦等到場支持。跟頭場一樣，他跟大家分享上半生的音樂歷程，又繼續邀得彭家麗及胡定欣做嘉賓。



騷後受訪時，他透露其實公司年年都有問他入不入紙，直至前年與中樂團合作過後覺得好好玩，所以就嘗試今次的紅館騷。問到今次可會有巡迴？他表示有些困難，因為最貴是樂譜，而每個地方唱的歌亦會不同：「每份譜要成兩萬蚊，所以今次都使幾多錢，咁多首歌，成本唔會平過平時嘅騷，好貴，所以多謝公司畀我搞。」



囝囝上台驚驚



講到兩歲的囝囝Jazz亦有來捧場，他笑言囝囝睇了三場：「因為前日綵排都有嚟睇，今日晏晝我仲帶咗佢上台感受吓，但佢企咗喺度，然後就捉住我老婆隻腳，因為佢驚，所以我都影唔切佢上台嘅相。」他亦表示爺爺、爸爸及自己都是玩音樂，不知道將來囝囝可會玩埋一份，但希望他的天空會更大，不只是紅館。問到完騷可會放假？他表示：「抖一日，之後就返去拍《娛樂大家》，之前完騷都仲會去旅行，依家湊仔返學仲好。」



教安仔勇敢面對偷食事件



至於提到BIG FOUR中，唯獨許志安未有現身支持，而提到《愛．回家之開心速遞》對安仔偷食事件抽水，他坦言：「我唔知呀，雖然佢收視好高，不過我好少睇。（覺得重提件事會唔會唔係咁好？）冇話好唔好，如果編劇勒住，就會影響創作自由，呢件事大家慢慢會淡，絕對相信安仔會勇敢面對，就好似我自己件事（台灣涉毒），唔怕人提，唔可以逃避同驚，反而要去面對，所以冇話（抽水）啱唔啱，網上咪仲離譜。」



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