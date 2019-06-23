好彩做過護士！楊千嬅開騷阿媽仆倒成身血

歌手楊千嬅在澳門金光綜藝館舉行一連2場「My Beautiful Live楊千嬅演唱會澳門站」，千嬅以婚紗造型為個唱揭開序幕唱出《可惜我是水瓶座》，再唱《煉金術》、《小城大事》、《烈女》等大熱作品，到唱《Wonder Woman》時全場站起來，氣氛熱烈。在演繹歌曲《勇》前，千嬅才正式開腔向台下觀眾打招呼說：「終於有機會做巡迴演唱，由3月30日第一場喺廣州嚟到今日，我覺得好快，我一路希望有生之年可以去到唔同地方表演，一次就足夠，終於今年不遲也不早剛剛好。」她更有感而發說：「要完成表演需要好大嘅勇氣，我自己嘅初心同勇氣從來冇變過，多謝你哋畀咗呢個回憶我。」



至於千嬅澳門演出，除老公丁子高做監製坐鎮，兒子Torres、母親和奶奶到有在台下支持，台上的千嬅還以為Torres已回去睡覺，當望到Torres台下，她即言：「阿仔仲喺度喎，唔好意思呀。」當然亦有多謝老公：「凡事都好緊張，仲緊張過我嘅丁子高先生。」而千嬅全晚換上6套新造型，還在台上與全場觀眾大合照。



完騷後千嬅在台後訪問，她稱因經過多個站演出後，令她更入狀態更流暢暢，完成2場澳門站後，下周6就到北京站，而之後就會休息一個月陪兒子放暑假，更說不經不覺兒子真的大個仔：「佢會幫婆婆拉櫈，又會照顧身邊人，今日食晏時同我講Good Show，聽到我爭啲喊出嚟。」



而千嬅提到之前佛山站，母親都有來捧場，散場時母親不慎仆倒：「見阿媽流到成身血，原來撞甩咗隻牙，我當時見到真係嚇死我，好彩仲記得當年做護士啲伎倆，識得同佢敷冰，然後即刻同佢返香港睇醫生。」千嬅稱好彩母親縫針後沒有大礙，這晚繼續來睇騷。



--------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

