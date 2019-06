裴珍映九展見面會　展現有型可愛魅力冧粉絲

韓國限定男團Wanna One出身的19歲男歌手裴珍映昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星舉行個人粉絲見面會,身穿粉紅色西裝的他於晚上7點左右現身,隨即唱出人氣男團東方神起的經典歌曲《HUG》及選秀節目《Produce 101》第二季的歌曲《Oh Little Girl》,其後他以黑色造型現身大跳《The Hills》及Wanna One小分隊的歌曲《11》,又演繹Justin Bieber的《Baby》,展現有型及可愛的兩種不同魅力。



裴珍映除用廣東話作自我介紹外,又用廣東話說「好掛住你哋」冧粉絲,他表示非常期待見港迷,大爆前一晚緊張到失眠。主持與裴珍映進行「抽獎環節」,抽出多個給粉絲的福利,包括做出撒嬌、性感舞蹈及電眼等動作,而裴珍映又即席表演他擅長的韓國遊戲抓石子,並在絲帶上寫上給香港粉絲的說話。



其後裴珍映更化身男朋友,拿着玫瑰花向鏡頭為粉絲送上告白,最後更將玫瑰花拋下台送給粉絲,又學用廣東話講「姐姐我愛你」,令全場粉絲冧爆。裴珍映又為粉絲實現願望,包括為粉絲錄鬧鐘鈴聲、分享秘密及扮貓跳舞,相當可愛。



​而裴珍映最後唱出他的Solo歌曲《Hard To Say Goodbye》,為約兩小時的見面會作結,他表示每次見到香港粉絲都覺得很感動和幸福,很感謝大家的到來,又指到達香港機場時見到有很多粉絲迎接,令他感到十分驚喜,他用英文約定粉絲下次再見:「I love you!See you next time!」