陸永囡囡考全級第四　獲讚竟然怪阿媽

組合農夫成員陸永同老婆Reina生咗兩個寶貝女Hannah同Simsim，兩個女除咗又靚又可愛之餘，仲似足老竇一樣轉數咁快！今日Hannah就派咗成績表，見佢成績相當唔錯，除咗普通話同體育之外，幾乎全部都係A，仲考到全級第四添！考得咁好，Reina梗係要誇獎吓個女啦，佢就同Hannah講：「其實你成日睇電視都可以全級第四，真係好叻！」都係一心想讚吓個女啫，點知Hannah反而怪佢話：「再睇多啲可能會考第一，不過你唔畀！」搞到Reina都標籤「咩對話笑咗出嚟」，不過一樣大讚阿女有進步同叻女。



此外，尋日佢哋一家四口就去咗沙灘玩，Reina都好有心機幫兩個女影吓靚相，但估唔到最搶鏡嘅始終係陸永！事關平日大熱天時都包到冚嘅陸永，竟然着短袖衫同短褲上陣，搞到網友將注意力放晒喺佢身上。而Reina就搞笑留言話：「係，我迫佢着tee同短褲，破壞咗佢一直嘅形象，對唔住！🤣」



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