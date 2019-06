曾取消來港 Nothing But Thieves終開成騷

於2012年成軍的英國另類搖滾樂隊Nothing But Thieves,本來於2016年到亞洲包括香港站舉行巡迴演唱會,可惜因主音Conor Mason嚴重感冒導致喉嚨不適而取消行程。樂隊日前終於來港補回樂迷遺憾,假九龍灣國際展貿中心開騷。



樂隊以《Forever and Ever More》打頭陣,接連唱出《Wake Up Call》、《Trip Switch》與《Sorry》等歌曲,鼓手James Price打到興起,還脫去T恤赤裸上身。安歌時表演《Lover, Please Say》、《Itch》與《Amsterdam》,Conor又向台下擲結他撥片做紀念品冧樂迷。