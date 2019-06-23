錫錫靠借位　許廷鏗欣宜怕演情侶冇說服力

藝人許廷鏗（Alfred）與鄭欣宜今日出席由兩人配音的動畫電影《樣衰衰奇兵》首映禮，欣宜聲演的角色有爆牙，而她本人亦有爆牙，身為牙醫的Alfred稱曾提議為對方箍牙，但遭婉拒，欣宜解釋：「呢個係我嘅特色，所以唔會考慮箍牙，我個IG長期有人話想贊助我箍牙，我都拒絕咗。」Alfred稱欣宜曾到他的診所洗牙，欣宜笑言：「挈大口唔係問題，但佢成日想同我講嘢。」Alfred坦言：「喺個咁嘅角度見到佢口張開，好難忍到唔笑，一口張開好難搞。」欣宜反擊說：「又係你叫我口張開，張咗你又唔喜歡。」



現場又有兩人切蛋糕儀式，兩人被戲稱為一對「新人」，Alfred表示曾想過會否有人邀他們飾演情侶，幸好沒有，因為覺得欠說服力：「我唔係信唔過佢（欣宜）嘅演技，而係信唔過自己嘅演藝，我會好尷尬。」欣宜自爆曾有人邀他們在舞台劇中飾演情侶，但因檔期不合而未能成事，問到若時間許可，會否接受？她說：「人係要接受挑戰。我哋適合演鬥氣冤家。（如果要錫得唔得？）借位囉！」不過，Alfred就不太願意：「我諗到個畫面都想笑，大家太熟會尷尬，都係唔好搞啲咁嘅嘢。」欣宜指對方多粉絲，怕Alfred的粉絲呷醋。



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