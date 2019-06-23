【全民造星II】小占為參賽停約：想試吓有型

ViuTV舉行選秀節目《全民造星II》96位參賽者在九龍灣錄影廠會見傳媒，有幾位本身已是圈中人，包括歌手（19）曹震豪、ViuTV主持（30）小占（英健朗）及歌手（97）劉瑞祈，另外有姜大偉兒子（62）姜卓文、曾贏得《亞洲星光大道》的王祖藍表弟（88）孖八（李俊華）等。



主持經驗豐富的小占表示自己向來是搞笑風格，今次希望「型吓」：「每個男仔都想試吓有型，得就繼續落去，但我Chok緊嗰陣啲人話我好好笑，到時表演我會認真跳唱。」講到身為ViuTV主持參加同公司的選秀節目，他表示為公平起見，已跟公司停約停薪，但因要還騷，最近仍有部分節目要主持。



而本身是運動員的（14）吳啟洋表示玩手球已有十年，曾代表香港出賽，因也喜歡唱歌跳舞，故決定參賽。對於有傳他搶走上屆師兄的Fans，吳啟洋驚訝表示不知情，但承認有幾位第一輯的粉絲對他熱情：「有主動向我送水，又試過等我哋練舞等到凌晨四點。（沾沾自喜？）唔會，有啲驚，始終未表演過。」



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