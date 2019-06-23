陳凱琳冇得過二人世界　鄭嘉穎收囝囝入缸？

藝人陳凱琳（Grace）今日28歲生日，之前佢就透露正日會同老公鄭嘉穎及囝囝鄭承悦（悦悦），一家三口去旅行慶祝，呢日佢就喺社交網大晒旅行片段，不過就好搞笑咁「埋怨」囝囝阻住佢哋兩公婆過二人世界，留言：「我諗住生日可以過二人世界...但係悦悦實在太恐怖啦~點都擺脫唔到佢。」



咁都未夠，佢哋仲發揮「戲精」本色，拍片作勢要將囝囝放到酲缸入面，實行諗計「擺脫」佢，片中嘉穎負責「落手」，Grace就喺隔籬「睇水」兼向途人示意唔好出聲，至於悦悦全程勁淡定，似乎已經習慣晒父母嘅誇張舉動，場面非常搞笑。唔少圈中好友，包括湯洛雯、朱千雪及陳嘉寶等都留言大讚悦悦可愛。



另一邊廂，Grace嘅「少婦聯盟」好姊妹龔嘉欣及譚凱琪，亦喺Grace出發旅行前率先同佢慶祝，嘉欣喺社交網上載多張生日合照，並留言送上祝福：「謝謝緣分把我們連在一起，祝我們最美最甜的Grace生日快樂，繼續幸福滿滿，We love you」。



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