Aka擔心父母患認知障礙：畀佢哋打牌

Super Girls隊長Aka（趙慧珊）出席電影首映，該戲關於認知障礙症，她坦言也擔心父母會患上這個病症：「啲人話多啲按摩個頭同食冬蟲草可預防，所以我每個月都會買冬蟲草畀全家食。我覺得如果一個同你相處咁多年嘅人，最後唔認得你，就好似佢喺你身邊，但個靈魂唔知去咗邊咁，所以大家要關心呢個病，如果家人想去打麻雀就畀佢哋打。（你會唔會陪父母打麻雀？）我會問佢哋啲好無聊嘅IQ題，等佢哋個腦郁吓，但佢哋都唔識答，我平時又會同佢哋講吓笑，等佢哋窒吓同寸吓我。」Aka稱盡量每年抽時間跟家人去旅行，今年跟父母去了倫敦，大家玩很開心。



Aka透露由她有份演出的電影即將上映，戲中與吳建豪、伍允龍及安志杰合作：「佢哋三個打得好勁。（你使唔使打？）我只係摑咗人一巴。佢哋打到骨折，我睇住伍允龍被送上白車，所以都好期待出嚟嘅畫面。」

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