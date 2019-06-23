究竟係咩？陳妍希為楊丞琳獻出兩個第一次

台灣女星楊丞琳（Rainie）喺南寧舉行世界巡迴演唱會，邀請好友陳妍希擔任嘉賓，雖然二人各有忙碌，不過多年嚟感情依然咁好，二人喺台上仲合唱劇集《換換愛》片尾曲《缺氧》，炒熱全場氣氛！Rainie仲喺社交網甫出二人喺台上咀嘴照，並感謝妍希為佢獻出兩次嘅「第一次」：「我的閨蜜-妍希，她把兩個第一次獻給我，一個是第一次演戲、一個是今天，謝謝我的寶貝擔任南寧場的演出嘉賓～我們一起合唱了12年前一起合作的戲劇『換換愛』的片尾曲『缺氧』。無論在綵排還是演出當下，我都超想大哭，因為我真的太愛她了！今晚真的很美好，希望在場的大家都有感受到我們真摯的情誼！」



而妍希亦有感謝Rainie畀咗佢呢個機會：「沒有緊張的大走音，沒有跌倒舞台，也沒有垮掉拖我寶貝的後腿，已經值得欣慰了！缺氧這一首歌真的是我們青春不可抹滅的符號，在升降台上，音樂一響起，就很想哭了。青春，有你真好。未來，不會稀釋的信仰，心穿越磚牆，在你的身旁。愛妳，我的寶貝。」一班粉絲都話佢兩個「合體」現身真係勾起大家唔少回憶，又搞笑話李榮浩睇到呢幕唔知會唔會「投訴」呢？



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。