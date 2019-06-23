同小朋友合作　張紋嘉驚咗生B：唔知點溝通

歌手張紋嘉（Crystal）現身有份演出的兒童音樂劇的記者會，劇中她會與大班小朋友合作，她表示：「我覺得最難係對住小朋友，因為我冇同小朋友相處嘅經驗，尋日綵排見到二、三十個小朋友，佢哋好活躍，好在佢哋嘅導師好好，會有指令，令佢哋安靜，依家嘅小朋友好醒目，我以前一舊飯咁。我第一次同小朋友合作，唔知點溝通。（令你驚咗生小朋友？）真係有少少驚咗，我見啲媽咪湊小朋友好辛苦，要好有精力同耐性，我鍾意小朋友，但會令我猶豫生唔生。佢哋好搞笑，會問好多問題，我都唔識答。有小朋友問點解我個樣同海報唔同，我話因爲我冇化妝，所以冇咁靚，佢話你化唔化妝都靚，男友都冇咁識講嘢。」



講到生兒育女問題，Crystal笑言男友都是大細路一名，未必照顧到小朋友：「佢話我好難湊，我話佢難湊。（幾時結婚？）我冇諗過，我想喺事業上做到啲嘢先，依家同自己嘅期望仲有啲差距，希望有少少成就先，而且我唔係咁急結婚生仔，尤其做完個音樂劇之後可能更冇生小朋友嘅壓力。」



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