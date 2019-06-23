「洛基」親民襲上海　黃奕低胸閃爆紅氈

「第22屆上海國際電影節」今晚舉行閉幕式，黃奕、張榕容、趙濤、郝蕾、吳京及王大陸等紛紛現身紅氈，來自日本的長澤正美、《生化危機》系列女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）及《復仇者聯盟》「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）亮相時，兩旁粉絲更尖叫頻頻。湯現身時態度親民，不時停步為粉絲簽名，被讚體貼窩心。



近日又再捲入撫養權是非的黃奕，以金色閃片低胸晚裝，與即將開拍新片的拍檔於紅氈上受訪，談到落實今次的演出，她透露：「因我喜歡背景年代，戲裏我有雙重身份，是位名人兼大量動作戲，相當期待。」郝蕾以復古髮型配上鮮紅晚裝亮相，成功搶鏡。而張榕容踏紅氈前，先以tube dress打扮現身英皇暑假電影《素人特工》記者會，席間竟獲頒「廢柴刑警」，相當搞笑。至於身為上影節推廣大使的吳京，現身時被發現皮膚黑了，「新形象」酷爆。



96歲常楓奪影帝



本屆《上海電影節》曲終人散，最終由Salome Demuria憑電影《呼吸之間》獲頒「金爵影后」，「金爵影帝」則鬧雙胞胎，分別由《拂鄉心》的常楓，及《夢之城堡》伊朗男星Hamed Behdad齊齊摘下。《拂》片乃秦海璐處女執導，常楓以96之齡奪獎，可謂老而彌堅。



常楓台上領獎時謂：「我年紀大了，記憶力不好了，說話也囉里囉嗦，今天上海國際電影節好像跟我有一個默契，也可以說一個歷史，剛才主持人介紹我96歲了，這麼大的年紀，能夠站在這領獎應該是非常不容易，我特別謝謝各位評審。」身為《拂》片導演的秦海璐亦深受感動，第一時間於社交網寫公開信給常楓，內容提及﹕「此刻的我身在異國，喜訊傳來，亞得里亞平靜的海面也難掩我激動的心情…我何其幸運，能擁有您這位男主角…願咱們的《拂鄉心》攜溫暖與愛拂動心靈。」



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