【第一次畀咗羅霖】關楚耀回禮義影索相

藝人羅霖推出美容書，曾和羅霖合作拍戲兼上演床戲的歌手關楚耀，原來負責拍攝空中瑜伽部分，因兩人碰巧都是同一個瑜伽教練，羅霖說：「關楚耀畀咗第一次我，教練叫我搵佢影，讚佢影相好靚。佢真係影得好好，空中瑜伽好多動作都要倒吊，吊得耐額頭會爆微絲血管，好彩佢好快手冇呢個問題。」關楚耀接受東網訪問說：「可以成為佢其中一個攝影師，當然開心，最大滿足感係佢好滿意。拍完戲後大家都有互相支持同幫忙，例如我開騷佢會帶埋朋友嚟撐場，佢想學瑜伽，我又介紹老師畀佢。為咗支持佢，我當然唔收錢！」



為自我挑戰，不懂游泳的羅霖冒險玩水底拍攝，身穿性感晚裝在水底擺優雅甫士，難度超高：「泳池一米幾高，影時唔可以企直，要打橫個身，但打橫時又會浮起，最終要喺條腰綁住舊鉛。我唔識游水，影相時要閉氣兼擘大眼，又要顧住條裙同髮型。初時只可以閉氣一分鐘就上水，慢慢可以耐啲，成個過程影咗兩個鐘，教練都話我學得快，因為我唔想阻人收工。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。