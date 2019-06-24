追求者要乸唔要仔　羅霖買定「姑婆屋」養老

53歲的羅霖三年前以美魔女姿態推出寫真，曾說寫真只此一次，故多年來不停被游說推出關於美容保養的書籍，她一直遲遲未出，源於一份責任感：「本書講扮靚Keep fit外，仲會教人點樣去減壓，始終都市人生活緊張，好易有情緒病。因為出美容書同寫真唔同，要花好多時間資料搜集，我又驚寫得唔好，所以要搵到一個明我嘅人去代筆。」



浸玫瑰花浴飛Bra



書中加插個人圖片，她在香港、韓國、泰國及上海四地拍攝，為效果完美更「半裸」上陣！拍攝浸玫瑰花浴可減壓的相片時，羅霖初時戴nude bra上陣，但多次發生「飛bra」事件：「因為浸熱水，啲水蒸氣搞到個nude bra黐唔實，期間有個男工作人員話過嚟睇點幫我，我話千祈唔好，否則一嚟就睇到。個nude bra幾次都黐唔實，最後索性唔黐，第一次咁坦蕩蕩。」



豁出去真空上陣都未夠，為介紹最新美容資訊，羅霖並非得個「講」字，飛韓國當白老鼠，體驗最新的美容產品及儀器：「要介紹畀人，我要親身去試個效果，試打荷爾蒙平衡針，會令個人平衡番同健康啲，要打足一個月，因為我睡眠質素差，又要擔心經濟壓力。」



為仔放棄愛情



心血未正式推出已封蝕本門，已有超近一千本書的訂單，而部分收益更會捐往單親媽媽協會，極具意義。作為獨力供養三子的單親母親，羅霖為兒子甘願放棄感情，2016年情牽比自己年幼廿年的內地富二代小鮮肉J君，並在法國一時興起拍攝「婚照」，當時J君更說會為她放棄傳宗接代的使命。情深緣淺，感情維持兩年結束，分手原因是她感經濟壓力大，沒時間經營感情。



羅霖坦言追求者不絕，有小鮮肉也有比她年長的，但她已叠埋心水，買定「姑婆屋」養老，認為「男人靠唔住」，要乸唔要仔：「呢一刻都有人追，但我放棄，我仲要喺事業上衝刺，起碼要等大嗰兩個小朋友大學畢業先會諗，當然緣分錯過咗未必再有，但我唔會後悔囉。本身壓力太大，再承受感情壓力，我驚我會崩潰。其實有幾個對象淨係想同我一齊，唔想同我三個小朋友一齊，我係唔會接受，應該愛屋及烏。所以打定輸數，同一個未結婚嘅朋友買姑婆屋一齊住。我唔奢望三個仔養我，第時佢哋大個有女朋友、有老婆，就會冇咗媽咪，除非佢哋搵咗個老婆好錫我，咁我就唔會冇咗個仔。」



一個人撐起頭家



羅霖曾因趕時間要身穿晚裝為兒子煮飯，全因珍惜親子時間：「有時凌晨兩、三點返到屋企，兩個仔話想同我傾心事，我就算好攰好想瞓都會傾，我知嗰一刻放棄，佢就唔會繼續搵我。」說到這裏，她突然忍不住眼濕濕，想起一幕幕獨力支撐頭家的不易，她哽咽說：「有時閂埋房門祈禱會喊，好感恩呢幾年有宗教信仰，有朋友同父母支持，先可以捱到今日。每個月開支非常大，基本上呢頭賺完嗰頭已經洗晒，因為二仔喺美國讀書一年已經要五十萬學費，養一個小朋友開支真係好大，我仲要三個更加犀利。我有紅酒同美容院生意係固定收入，如果冇嘅話真係瞓街㗎！娛樂圈嘅工作唔穩定，可能呢個月有，下個月冇，感恩我暫時個個月都有工開，唔使降價，但可能過多兩年老啲就要，如果真係要我降價都願意，為咗屋企冇問題。」



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