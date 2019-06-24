黃建東靠咩由金融才俊轉型演豬場老闆？

藝員黃建東正夥拍陳豪、蕭正楠、李佳芯拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，而劇中他是繹演內地豬場老闆，是做譚凱琪男朋友，但他發現近年角色上都好一致，笑言：「喺17年做果欄搬貨工人，18年師奶特工就做豆腐檔檔主做豆腐佬，今年就演豬場老闆，我覺得可能我身形關係，令我演嘅角色愈嚟愈貼地。」他無奈表示之前演《愛．回家》是演高海寧追求者，是金融才俊，亦演過「大小姐」林淑敏的前度男朋友，沒想過角色上現在轉了型。問到可知原因？他笑言：「我諗都關乎自己個肚腩問題，我真係責無旁貸嘅，同埋我最近拍完肥媽同簡淑兒嘅《識玩旅行團》肥咗3kg返嚟，因為簡淑兒唔食嘅嘢我就食晒，所以，新劇監製就話好啱演豬場角色，試完造型仲叫我唔使減肥，Keep住個肚腩。」使唔使叫簡淑兒為你增磅負責？他笑言：「我犧牲自己唔想個肚腩去咗佢到，係幾偉大㗎。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。