東方日報C1：羅霖怨追求者要乸唔要仔

美魔女羅霖事隔三年載譽歸來推出美容書，向來勇字當頭的她不但當白老鼠試美容針，更為完美效果不惜「飛Bra」半裸上陣，不諳水性的她還冒險玩水底拍攝。為養育三名兒子，她承受巨大經濟壓力，已將追求者全拒諸門外，揚言買定姑婆屋養老，因男人靠唔住，要乸唔要仔！



三年前以美魔女姿態推出寫真的53歲羅霖，多年來不停被游說推出關於美容保養的書籍，她遲遲未出，源於一份責任感：「本書講扮靚Keep fit外，仲會教人點樣去減壓，始終都市人生活緊張，好易有情緒病。因為出美容書同寫真唔同，要花好多時間資料搜集，我又驚寫得唔好，所以要搵到一個明我嘅人去代筆。」



書中加插個人圖片，她在香港、韓國、泰國及上海四地拍攝，為效果完美更「半裸」上陣！拍攝浸玫瑰花浴的相片時，羅霖初時戴nude bra，但多次發生「飛bra」事件：「因為浸熱水，啲水蒸氣搞到個nude bra黐唔實，期間有個男工作人員話過嚟睇點幫我，我話千祈唔好，否則一嚟就睇到。個nude bra幾次都黐唔實，最後索性唔黐，第一次咁坦蕩蕩。」為自我挑戰，不懂游泳的她冒險玩水底拍攝：「要喺條腰綁住舊鉛，我唔識游水，影相時要閉氣兼擘大眼，又要顧住條裙同髮型，成個過程影咗兩個鐘，教練話我學得快，因為我唔想阻人收工。」



唔靠三個仔養



豁出去真空兼玩水都未夠，羅霖飛韓國當白老鼠，體驗最新的美容針：「要介紹畀人，我要親身去試個效果，試打賀爾蒙平衡針，令個人平衡番同健康啲，要打足一個月，因為我睡眠質素差，又要擔心經濟壓力。」



心血未正式推出已有超過一千本的訂單，而部分收益更會捐往單親媽媽協會。作為獨力供養三子的單親媽媽，羅霖甘願放棄愛情，2016年情牽比她年輕廿年的內地富二代小鮮肉J君，並一時興起拍攝「婚照」，當時J君更說會為她放棄傳宗接代的使命。可惜情深緣淺，感情維持兩年結束，原因是她感經濟壓力大，沒時間經營感情。



羅霖坦承追求者不絕，有小鮮肉也有比她年長的，但她已疊埋心水，買定「姑婆屋」養老，認為「男人靠唔住」，要乸唔要仔：「呢一刻都有人追，但我放棄，我仲要喺事業上衝刺，起碼要等小朋友大學畢業先，緣分錯過咗未必再有，但我唔會後悔囉。本身壓力太大，再承受感情壓力，我驚我會崩潰。其實有幾個對象淨係想同我一齊，唔想同我三個小朋友一齊，我係唔會接受到。所以打定輸數，同朋友買姑婆屋一齊住。唔奢望三個仔養我，第時佢哋大個咗有女朋友、有老婆，就會冇咗媽咪，除非佢哋搵咗個老婆好錫我，咁我就唔會冇咗個仔。」



眼濕濕撐起頭家



當想起一幕幕獨力支撐頭家的不易，她哽咽說：「有時閂埋房門祈禱會喊，好感恩呢幾年有宗教信仰，有朋友同父母支持，先可以捱到今日。每個月開支非常大，基本上呢頭賺完嗰頭已經使晒，因為二仔喺美國讀書一年已經要五十萬學費，養一個小朋友開支真係好大，我仲要三個就更加犀利。我有紅酒同美容院生意係固定收入，如果冇嘅話真係瞓街㗎！娛樂圈嘅工作唔穩定，可能呢個月有，下個月冇，感恩我暫時個個月都有工開，唔使降價，但可能過多兩年老啲就要，如果真係要我降價都願意，為咗屋企冇問題。」



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