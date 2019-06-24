JW為冧男友　用20粒鐘畫畫做禮物

憑一首《矛盾一生》再度爆紅的JW（王灝兒），緊接推出的所有歌都唱到街知巷聞，令她的歌唱事業步入新高峰！但原來她私下一直隱藏「畫家」身份，認真深藏不露！



JW表示自細好鍾意畫畫，每逢大時大節都會「出山」顯功架：「屋企人、朋友生日，或者聖誕節嘅時候都會親手DIY卡，細個好鍾意去文具店，睇吓啲顏色紙、顏色筆、貼紙……記得以前返學上視藝堂、設計與科技堂、針線班嘅時候都好享受上堂過程，會擺好多心機做晒所有Projects！就連萬聖節嘅Costume都會特登落深水埗買材料整。」



她指自踏足社會工作，每日生活都機不離手，難得有空閒時間都會考慮去畫畫「淨化」自己，當消遣減壓。問到最有成功感的畫作是哪一幅？她怕醜地稱是送給男友拍拖兩周年的禮物：「用咗5、6堂，起碼20個鐘去畫，完全由零開始，一手一腳去構圖、起稿、調色、填色。」



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