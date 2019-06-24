自細坐唔定　蕊蕊滑板衝落斜險毀容

藝人蕊蕊自小活潑好動，愛在成長之地青衣跳舞及踩滑板，試過有次貪玩坐在滑板於斜路高速衝下去，怎料「人板分離」整個人撞向硬地，結果由頭到腳受傷流血，而鼻及嘴唇傷得最為嚴重，她擔心得以為毀容。雖然最後完全康復，但她自嘲坐唔定，冇有怕繼續通街走！



蕊蕊小學、中學都在青衣區就讀，舞蹈員出身的她，原來亦是無師自通，在青衣默默學會一身好舞功，加入無綫打出名堂，她說：「細個讀書冇好多零用錢，青衣城海旁附近嘅公園我成日都嚟，嗰陣會喺度睇人跳舞自學，又會約埋成班朋友嚟跳舞，呢個地方真係培養咗我跳舞嘅興趣。」



爆缸撞崩牙



除了愛跳舞，她讀書時期更喜愛踩滑板，試過有次不小心跌低，令她由頭到腳受傷，更險些毀容，認真驚險萬分！她憶述當時情況：「當時喺好斜嘅斜坡，我坐喺塊滑板上面瀡落去，點知我好驚，好想停，結果我離開咗塊板瀡咗落去，好記得鼻同嘴唇入面都爆晒血，啲牙又崩咗，下巴又損咗，當時好驚毀容，好在搽咗好多藥膏，同埋細個復原得好快。最記得係搞到同行嘅朋友都好驚，但唔使入醫院，面係皮外傷，反而腳同手就嚴重啲。」



激發運動潛能



青衣運動場是發掘蕊蕊運動潛力的地方，可惜發掘得太遲，她說：「其實我讀中學嗰幾年冇參加過陸運會，純粹都係坐吓，覺得唔使上堂好開心。點知去到讀中學嘅最後一年，我乜嘢運動都參加，總之有位報名就去比賽，結果我每一樣嘢都拎咗獎牌，我就開始發覺我有啲體育天分，不過可惜已經係最後一年。」



「壞」學生？老師都好驚我！



自言坐唔定的蕊蕊表示讀書時期是個「壞」學生，更感染其他乖同學，與她「同流合污」，她說：「其實我唔係做壞事嘅學生，係個人活躍啲，好多老師都好驚我，會安排啲好乖嘅學生坐喺我附近，但最後都會畀我感染到佢哋多咗講嘢，搞到佢哋變得活躍，所以我對老師嚟講都幾麻煩。本身我又好難集中留心聽書，當時最有興趣就係上體育同數學堂，一睇字我就會瞓着，要我背嘢死記真係唔得！」



平民商場掃街Shopping



小時候零用錢不多，蕊蕊坦言愛到平民地方葵涌廣場掃街購物，皆因入面應有盡有，她說：「做學生冇乜錢，所以我多數會同同學去葵涌廣場，一嚟又平、二嚟又多選擇。除咗食嘢之外，又可以買衫同飾物，真係學生天堂！依家佢哋仲幸福，因為多咗好多選擇，我自己其實久唔久都會去食吓嘢。」



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