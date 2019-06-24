【抽陳偉霆水】黎諾懿宣傳片晒神級港普　

「港普教父」黎諾懿近期人氣不俗，原來身為小生的他私底下相當玩得，近日趁自己主持節目《懿想得到》推出在即，諾懿竟以「港英教父」陳偉霆早前引起熱話的廣告做藍本，拍攝節目的宣傳短片。近日積極跟老師學普通話的諾懿於短片內「自暴其短」，又chok扮陳偉霆笑聲，大收宣傳之效，令人忍俊不禁。他將宣傳片轉發到自己社交平台，隨即已引起網民熱話，唔少藝人睇完都有留言，好似湯洛雯就話：「我睇咗啲咩？」劉佩玥同吳若希分別留言話：「好彩有字幕。」



驚畀人話抽水



諾懿受訪時笑謂：「係網民提議嘅，話未見過無綫有普通話宣傳片，我口快快應承咗，所以要還債。拍得好快，5-10分鐘搞掂，但拍完都考慮咗一陣先決定推出，事關都驚敏感，畀人話抽水，後嚟覺得無傷大雅且得啖笑，咪出街囉。其實我跟老師學普通話之後已經進步咗，只係我明顯冇語言天分。」他搞笑指自己英語水平比普通話還「強勁」﹕「所以有人提議如果再拍第二輯《懿想得到》嘅話，叫我去英語國家好似加拿大取景，真係好想聽吓我講英文喎。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

