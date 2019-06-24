BTS見面會慶6周年　朴敘俊送餐車支持

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上周六及周日在釜山舉行粉絲見面會，慶祝出道6周年，而見面會前、昨兩日在首爾舉行，不少來自世界各地的粉絲專程飛抵首爾捧場，而繼男星呂珍九上周送餐車為好友Jungkook打氣後，成員V及Jin在首爾場就分別獲朴敘俊與崔宇植及男團B1A4成員燦多送餐車送支持，祝他們演出成功。



而昨晚的見面會透過V App進行全球直播，七子除準備特別演出外，又讀出粉絲的煩惱，其中一名粉絲是話劇演員出身，但現時卻在教育機構工作，很想念在舞台演出的日子，成員Jin就說：「雖然我在大學是讀關於演技的科目，但我卻成為歌手站在舞台上，我人生中最幸福的事就是和成員一起站在舞台上表演，假如你想再感受站在台上的心情，希望你即使是興趣，都要再站在舞台上，我認為再次挑戰也是不錯的選擇。」



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