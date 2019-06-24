埋嚟學！影帝湯漢斯教演戲　蜘蛛仔秒速硬軚

話題動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）與人氣超英片《《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man：Homecoming）同期上映，為「胡迪」配音嘅金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）近日與「蜘蛛仔」Tom Holland齊齊上名嘴節目宣傳電影，62歲嘅湯漢斯興奮講起早年嘅演技訓練，即場要求Tom幫手示範，場面搞笑！



湯漢斯於節目講到為「胡迪」配音多年，個角色本身勁肉緊，佢成日要握實拳頭入晒戲咁配音，仲話好多時開工埋尾都會被安排為角色配其他聲效，佢即場示範「胡迪」爬上爬落嘅配音，令觀眾拍晒手掌！佢之後仲講笑話電影公司一定好鍾意佢哋將同一句對白演繹好多次，仲講到初入行仲係年輕演員嘅時候有個訓練，一聽到Cue（相關提示），佢就要將同一句對白作出不同嘅處理，湯漢斯即場就撩Tom示範，唔知23歲嘅Tom對住影帝緊張定點，佢應承示範之後一秒就硬晒軚忘詞，最後獲湯漢斯提水先開始到，不過都好多就講出幾個變化嘅對白，演出精彩，但就被身邊嘅拍檔積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）笑佢，事關本身係英國人嘅Tom講對白時用晒美國口音，連Tom自己都笑場，用美國口音演出「蜘蛛仔」多時嘅佢再自爆近日拍廣告都轉唔番本身嘅英國口音！此外，同場仲有奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），而佢就無於前輩面前晒演技喇！



此外，《反斗奇兵4》上周五於北美開畫，問畫周收1.18億美元（約9.22億港元），成為史上最高開畫周票房動畫第4位，同時封下系列最佳開畫周成績。