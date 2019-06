迪士尼話題電影《獅子王》(The Lion King)即將上映,電影公司近日公開新宣傳片,美國天后Beyonce破天荒為「森巴」(Simba)嘅另一半「娜娜」(Nala)配音之外,更與為「森巴」配音嘅男星Donald Glover齊齊獻唱冧爆情歌《Can You Feel the Love Tonight》,雖然片長僅45秒,但已令粉絲紛紛於社交網轉載及留言大讚!《獅子王》動畫除有《Circle of Life》爆紅,呢首由艾頓莊(Elton John)作曲,Tim Rice填詞嘅歌曲同樣經典,1994年於第64屆奧斯卡金像獎更獲最佳原創歌曲獎!