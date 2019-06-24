港姐面試：牙肉女勁寸嘴！深圳宮雪花嗌減磅

港姐首輪面試今早在將軍澳電視城面試，這批女仔質素有點騎呢，見粉紅裙的24歲「銀行之花」Crystal後，便有由阿媽陪同的19歲黃雍褀，她外形有點「娘味」，但就讀美國喬治華盛頓大學，艾略特外交學院，而她的媽媽更自豪稱女兒的學校於美國好出名，學校更在白宮隔離，問黃雍褀有冇見過特朗普總統，她笑說：「有見過，將來有機會白宮實習，喺香港六個月，現於HKU交流讀政治系！」來頭不少。



而21歲的「極品」Isabella Wong，樣貌不敢恭為，兼露牙肉，有點倒胃口，與記者交談時，更有點寸咀，被問可覺得自己太瘦？她說：「唔會呀，有46KG，你哋都瘦啦！（腰好幼幾吋？）唔知喎！（眉好亂冇修眉？）好粗咩？」而紫色裙有點「重口味」的23歲蘆雨婷（Iris），讀北京傳媒大學，但見她耳有紋身，Iris稱：「紋身唔係男朋友名，自己鍾意陳浩南，曾經主持電視台節目！」之後到來有肥美肉嫩又性感的「花姨」張子琳（Caitlin），她稱自己25歲，深圳來港七年，已取得身份證。問是否混血兒？她稱：「唔係，（咁豐滿？）最近肥咗，（使唔使減肥？）要減10幾斤。」另有位「苦瓜乾」的黑裙梁靖嵐，18歲的她從悉尼返港想做獸醫。



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