港姐面試：佳麗露Bra搶鏡VS反高潮戴口罩

港姐首輪面試，今早在將軍澳上車入電視城，候選佳麗質素參差不齊，當中有不少由海外回港佳麗。從英國返港的Caca以Deep V波點裙晒線露背亮相，似乎是向小鳳姐致敬，25歲的她透露修讀風險管理。而由澳洲返港的蘇雙兒以低胸背心配長裙上陣，但效果未見性感，修讀建築的她原來是越南、香港混血兒。於加拿大返港的Kelly樣子不俗，笑容甜美，不過面對記者時卻忘形露黑Bra，之後要由主播幫手扯番高件衫領，但轉頭又露過！



正當各候選佳麗都盡展所長時，快將26歲的Grace則選擇鋒芒「不」露，戴上口罩遮樣，她自言：「我25歲，下個月先26歲！」更稱怕趕不及參選：「唔算太老，怕冇得選，臨截止就交表報名。（點解戴口罩？）因為咳得好犀利！」看來身子比較弱。同樣弱質纖纖的有陳熙蕊（Blossom），身形纖瘦的她只得42kg。



而另一個Grace則較為健壯，以連身裙上陣的她非常豐滿，舉手投足相當有自信。而扶小姐則與《愛‧回家之開心速遞》的「池美麗」撞樣，素顏上陣的她自信十足，但可能因心急去面試，衣衫有點不整甚至跌Bra帶。她自言是中山人，現年25歲 ，於理工大學修讀英文。問到為何素顏來面試？她稱：「我比較崇尚自然。（跌Bra帶？） OK啦！」



此外，23歲的Harriet亦屬健康形，外形黑黑實實，於香港大學畢業讀傳理系的她稱愛戶外運動，感覺如「陽光少女」。



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